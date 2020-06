RGreen Invest réalise le second closing de son fonds INFRAGREEN IV

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — RGREEN INVEST, société de gestion spécialisée dans le financement de projets d'infrastructures liés à la transition énergétique et l'adaptation aux changements climatiques, annonce le second closing d'INFRAGREEN IV avec 57 millions d'euros supplémentaires, portant à 441 millions d'euros sa taille globale au 19 juin 2020.

Les solutions INFRAGREEN résilientes face à la crise

"Ce nouveau closing réalisé dans un contexte difficile confirme l'intérêt, la confiance et la compréhension des investisseurs institutionnels pour notre stratégie d'investissement", souligne Nicolas Rochon, Président de RGREEN INVEST.

Les stratégies INFRAGREEN, toutes investies dans des projets d'infrastructures liés à la transition énergétique et climatique, se sont montrées très résilientes dans cette crise et ne devraient subir aucun impact en termes de valorisation. Ces dernières ont su, au fur et à mesure des différents millésimes, s'adapter aux conditions de marché et ont permis d'apporter les fonds propres nécessaires au développement et à la croissance du secteur.

INFRAGREEN IV a investi ou engagé plus de 100 millions d'euros

Ces derniers mois, RGREEN INVEST a investi ou engagé plus de 100 millions d'euros dans l'Union Européenne et en particulier en France. INFRAGREEN IV a notamment signé un partenariat pour le développement et la construction d'infrastructures agrivoltaïques dynamiques permettant l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques.

"Partenaire financier historique de ce secteur, nous avons continué à soutenir les acteurs de la filière pendant cette période difficile", précise Nicolas Rochon. "Nous restons pleinement mobilisés pour participer à la relance de l'économie européenne en investissant dans des infrastructures permettant de répondre aux défis que pose le changement climatique tout en maitrisant les risques nouveaux que la crise COVID 19 a pu fait apparaitre".