RGREEN INVEST passe le cap du milliard d'euros sous gestion

RGREEN INVEST passe le cap du milliard d'euros sous gestion









(Boursier.com) — RGREEN INVEST, plateforme de financement d'infrastructures vertes, annonce le 1er closing de sa stratégie INFRAGREEN IV à 384 millions d'euros. Grâce à ce closing, la société de gestion annonce avoir dépassé le milliard d'euros sous gestion.

"Grace à la confiance de nos investisseurs, RGREEN INVEST intensifie son soutien aux acteurs de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique", précise Nicolas Rochon, Président de RGREEN INVEST. "Ce premier closing nettement supérieur à la taille de notre précèdent millésime INFRAGREEN III, nous conforte dans notre volonté d'accompagner ce secteur".

INFRAGREEN IV est le quatrième millésime de la gamme de solutions d'investissement INFRAGREEN développées par RGREEN INVEST. Il s'agit d'un fonds consacré à l'investissement en equity et quasi equity dans des projets d'infrastructures liés à la transition énergétique et climatique dans l'Espace Economique Européen. Dans la lignée d'INFRAGREEN III, investi à 100%, ce dernier millésime accentue la part des investissements dédiés aux projets d'infrastructure liés à l'adaptation climatique (mobilité verte, efficacité énergétique).

En preuve de garantie, INFRAGREEN IV est labellisé "Greenfin Label France Finance Verte".

RGREEN INVEST atteint le milliard d'euros sous gestion

L'année se termine avec succès chez RGREEN INVEST avec la levée de son Fonds NOUVELLES ENERGIES II et le premier closing d'INGFRAGREN IV. La société de gestion atteint ainsi la barre symbolique du milliard d'euros sous gestion. La nécessité d'orienter les flux financiers vers des investissements bas carbone conformément aux engagements de l'Accord de Paris sur le climat et aux objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU est désormais parfaitement intégrée dans les décisions d'investissement des investisseurs institutionnels.

"Chez RGREEN INVEST, nous sommes particulièrement fiers de participer à travers notre activité de financement au développement d'une filière en croissance, profondément innovante, avec des entrepreneurs engagés dans les territoires pour promouvoir une énergie décarbonée à des tarifs réalistes", déclare Nicolas Rochon. "RGREEN INVEST poursuivra son accompagnement des développeurs de projets verts en Europe et prêtera toujours une attention particulière à l'alignement des intérêts et au partage de la performance entre des investisseurs et des entrepreneurs de la filière".