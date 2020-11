RGREEN INVEST entre au capital de NW Joules

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — RGREEN INVEST, société de gestion dédiée aux investissements et financements de projets d'infrastructures d'électricité verte, et NW Joules, pionnier dans le développement de solution de stockage d'électricité, annoncent la prise de participation du fonds INFRAGREEN IV au capital de NW Joules, à hauteur de 25% pour 34 millions d'euros.

Cette opération constitue la première réponse à grande échelle au développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique, jusqu'ici freiné par l'impossibilité de stocker puis restituer en fonction des besoins cette énergie nécessairement produite de façon intermittente. L'ambition : installer en France 250 JBox (soit environ 300 MW) d'ici fin 2022, tout en initiant un développement rapide du concept JBox multi-services en Europe.

"Avec une pensée particulière pour la Charente-Maritime et la Commune de Jonzac, NW Joules remercie l'ensemble des partenaires présents depuis 2017, en particulier Enedis pour la qualité de son écoute et sa réactivité à l'occasion du raccordement des installations sur le réseau de distribution. A présent, le partenariat noué avec RGREEN INVEST va nous permettre d'accélérer le déploiement des JBox en France et en Europe", déclare Jean-Christophe Kerdelhué, Président fondateur de NW Joules. "Le stockage est la clef indispensable de la transition énergétique" conclut-il.

"Nous sommes très fiers de permettre d'accélérer le déploiement à grande échelle d'une innovation aussi importante : les JBox de NW Joules constituent une réponse efficace et rapidement activable à l'enjeu majeur du développement des énergies renouvelables que constitue le stockage de l'électricité" commente Nicolas Rochon, Président fondateur de RGREEN INVEST. "Nous sommes depuis plus de 10 ans aux côtés des développeurs de solutions innovantes en faveur de la transition énergétique, portés à la fois par l'urgence à changer nos modèles et par la conviction qu'elles disposent d'un fort potentiel économique", poursuit-il.