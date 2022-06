Revolut s'associe à Tink pour les paiements européens

(Boursier.com) — Tink , la principale plateforme d'open banking en Europe, et Revolut, l'application financière comptant plus de 18 millions de clients dans le monde, ont conclu un partenariat stratégique en matière d'open banking.

La technologie des services d'initiation de paiement (PIS) de Tink permettra aux utilisateurs de Revolut à travers l'Europe de transférer de l'argent en toute simplicité sur leur compte Revolut. Le PIS permet aux utilisateurs de se connecter au compte bancaire à partir duquel ils souhaitent transférer de l'argent, puis d'autoriser et de réaliser instantanément le paiement sans quitter l'application Revolut.