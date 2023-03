Revolut lance 'Magasins', une nouvelle manière de faire du shopping en ligne

(Boursier.com) — Revolut , "la super application financière mondiale qui compte plus de 27 millions de clients dans le monde, et près de 2 millions en France, lance un moyen plus astucieux de faire du shopping, où les clients gagnent des remises en cash auprès de leurs détaillants préférés".

La nouvelle fonctionnalité, "Magasins", permet aux utilisateurs de rechercher et d'acheter des produits de grandes marques dans l'application Revolut. Il s'agit de marques Françaises telles que Printemps, Citadium, Marionnaud, RéJeanne, Balibaris, Europcar, Le Coq Sportif, de détaillants internationaux comme Amazon, Aliexpress ou Wish, et de boutiques en ligne de grandes marques, telles que Ray Ban, The North Face, Nike, Ralph Lauren et bien d'autres. La liste complète des plus de 90 marques disponibles peut être consultée dans l'application et est bien sûr susceptible d'évoluer au fil du temps.

Quelle que soit l'offre Revolut, "Magasins" récompense les utilisateurs avec jusqu'à 3% de cashback instantané pour chaque achat effectué chez les commerçants éligibles, à condition qu'ils commencent leur parcours d'achat depuis l'application Revolut et qu'ils paient avec leur carte Revolut dans son intégralité.

Le cashback est automatiquement appliqué au moment du paiement, pour faire en sorte que les clients ne manquent jamais une occasion d'économiser de l'argent... Contrairement à d'autres produits qui peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour offrir du cashback aux clients, Magasins permet de récupérer le cashback instantanément. Qu'il s'agisse d'un nouveau réfrigérateur, de baskets ou d'un cadeau d'anniversaire, les clients peuvent obtenir jusqu'à 3 % de cashback sur tous leurs achats auprès de leurs détaillants préférés.

Cashback, mode d'emploi

Tous les produits des marques et des détaillants sont éligibles au cashback. Il n'y a pas de restrictions sur l'obtention de cashback pour l'achat de produits en solde, ce qui signifie que Revolut Magasins offre le cashback en plus de toute autre économie - y compris les codes promo et les réductions sur les soldes, aidant ainsi les clients à tirer le meilleur parti de leur argent.

Christopher Guttridge, directeur général des produits de style de vie chez Revolut, a déclaré: "Nous sommes ravis d'ajouter Magasins à notre super app, et de donner à nos clients la possibilité de renforcer leur pouvoir d'achat. Nous sommes fiers d'offrir du cashback instantané, contrairement à d'autres fournisseurs où cela peut prendre jusqu'à trois mois. Face à l'augmentation du coût de la vie, nous innovons en permanence en matière de produits afin de répondre aux besoins financiers quotidiens et aux aspirations de nos clients, tout en leur donnant plus d'avantages. Magasins aide nos clients à tirer le meilleur parti de chaque centime grâce à des récompenses sous forme de cashback."

Pour commencer à faire des achats, les clients existants peuvent se rendre dans "Hub" et cliquer sur "Magasins" dans l'application Revolut. Les nouveaux clients peuvent d'abord télécharger l'application Revolut sur leur smartphone sur Google Play ou Apple Store et s'inscrire pour accéder immédiatement aux Magasins Revolut.