Revolut annonce 'Ultra', un nouvel abonnement de luxe !

(Boursier.com) — Revolut , "la super app financière mondiale qui compte plus 25 millions de clients particuliers dans le monde", a annoncé le lancement de son nouveau plan d'adhésion haut de gamme : Revolut Ultra. Il sera dans un premier temps proposé aux clients Revolut situés en Europe et au Royaume-Uni.

"Ce nouveau plan de luxe offre des avantages exceptionnels et sera disponible au printemps 2023" estime le groupe.

Les clients, nouveaux et existants sont invités à s'inscrire sur la liste d'attente dès aujourd'hui pour bénéficier d'un cashback de 5% sur les achats effectués au cours de leur premier mois d'adhésion à Ultra.

Tara Massoudi, Directrice Générale des Produits Premium de Revolut, explique : "Nos clients sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux produits financiers qui peuvent offrir plus de confort. Ce marché de consommateurs est en pleine croissance et se concentre sur une définition plus fonctionnelle et nouvelle du luxe. Ce sont généralement des consommateurs aux revenus élevés avec une excellente situation professionnelle qui souhaitent se constituer un revenu passif régulier mais également profiter de la vie, se tenir au courant des dernières tendances et voyager plusieurs fois par an.

"Pour répondre aux attentes de nos clients, nous lançons une adhésion qui offre plus de choix et une grande souplesse pour la gestion de leurs finances. Il n'existe pas d'offre similaire sur le marché à celle que nous lançons en Europe, ni d'acteur unique capable de proposer un tel produit. Nous adoptons une approche originale pour proposer une carte et une formule d'adhésion uniques aux personnes qui aiment les voyages et les expériences haut de gamme, ainsi qu'une gestion de patrimoine transparente."

Un monde de privilèges

"L'adhésion de luxe ultime de Revolut ouvrira les portes d'un monde de privilèges et de récompenses dans les domaines du voyage, du lifestyle et de la gestion de patrimoine" poursuit le groupe. D'autres avantages seront bientôt annoncés, concernant notamment l'accès gratuit aux salons d'aéroports, du cashback et des frais réduits sur les produits de gestion de patrimoine Revolut.

Le plan Revolut Ultra offrira également des remises et des réductions en partenariat avec les marques préférées de nos clients, répondant à divers besoins en matière de bien-être et de style de vie, en fonction de la localisation de l'utilisateur.

Aujourd'hui, tous les clients Premium et Metal existants ont été invités à s'inscrire sur la liste d'attente et bénéficieront d'un accès anticipé à Ultra au cours des deux prochains mois. Cependant, tous les clients, nouveaux et existants, peuvent également bénéficier d'un accès anticipé et débloquer l'offre de cashback de 5% en s'inscrivant sur la liste d'attente à l'adresse suivante : www.revolut.com/ultra-plan/.

Ultra sera mis à la disposition du public au printemps.