Revolut a dépassé les 30 millions de clients particuliers dans le monde

(Boursier.com) — Revolut , la banque en ligne globale, a dépassé les 30 millions de clients particuliers dans le monde, et traite désormais plus de 400 millions de transactions par mois. Lancée au Royaume-Uni en 2015, Revolut propose des services de transfert et d'échange d'argent. Aujourd'hui, l'entreprise compte en moyenne près d'un million de nouveaux clients par mois.

Plus de 30 millions de ses clients particuliers dans le monde ont accès à de nombreux produits innovants de Revolut, notamment les paiements peer-to-peer, le crédit à la consommation, les comptes-joints, les outils d'investissements (actions, ETFs, matières premières etc.), la fonctionnalité Séjours pour la réservation de vacances et bien plus encore...