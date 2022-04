(Boursier.com) — Dans un contexte de fortes augmentations des usages de la '3D' suite à la pandémie et au développement du Métaverse, Retail VR réalise une levée de fonds de 1,5 ME pour accélérer son développement commercial.

Cette solution innovante de visualisation des produits a déjà conquis de belles références clients comme Nestlé, Lactalis, L'Oréal ou Intermarché. Précurseurs sur ce marché en plein développement, dans un contexte où les usages de la 3D et des métavers et des avatars feront bientôt partie de notre quotidien, RETAIL VR a fait appel au capital risque pour structurer sa force de frappe commerciale.

Pays de la Loire Développement, Thématic Groupe, les ABAB, Femmes BA et les associés historiques ont participé à cette opération globale de 1,5 ME.