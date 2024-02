Reprise de cotation de l'indice Euronext FAS IAS sur l'actionnariat salarié

(Boursier.com) — La cotation de l'indice Euronext FAS IAS (Indice de l'Actionnariat Salarié) a repris sur le marché Euronext Paris le 23 février. Cet indice regroupe les entreprises cotées dont le capital est détenu à 3% au moins par les actionnaires salariés et anciens salariés.

Créé le 22 octobre 1999 à l'initiative de la FAS - Fédération française des Associations d'Actionnaires Salariés, il permet de mesurer la performance des entreprises dotées d'un actionnariat salarié significatif. Après une suspension temporaire, l'indice a été revu pour répondre aux critères du règlement européen BMR (Benchmarks Regulation) concernant les indices de référence. Celui-ci impose notamment une traçabilité des éléments qui constituent les indices.

Désormais, les entreprises sélectionnées pour l'indice Euronext FAS IAS doivent appartenir à l'indice SBF 120 et publier dans un document officiel - rapport annuel, document d'enregistrement universel - le taux d'actionnariat salarié dans leur capital, à la clôture de l'exercice, le plus généralement au 31 décembre ou plus tard pour celles qui ont un exercice décalé. Ce taux comprend les actions détenues par les salariés via un ou plusieurs FCPE d'actionnariat salarié dédiés et les actions gérées au nominatif, issues en général des attributions d'actions gratuites par l'entreprise.

L'indice Euronext FAS IAS, qui comprend actuellement 29 entreprises, sera mis à jour chaque année, en octobre, date de révision de la composition de l'indice SBF 120 par Euronext.

Selon l'ambition d'Euronext comme de la FAS, cet indice devrait pouvoir être répliqué dans des fonds indiciels (ETF - Exchange Traded Funds) cherchant à suivre le plus fidèlement possible son évolution.

Outil précieux

"L'actionnariat salarié est la forme la plus aboutie du partage de la valeur créée par les entreprises. Avec l'indice Euronext FAS IAS, nous mettons en lumière la performance des entreprises du SBF 120 qui associent de manière significative leurs salariés au capital, mais aussi à la gouvernance. L'indice Euronext FAS IAS devient ainsi l'indice social de référence sur le partage de la valeur, un outil précieux de mesure de la responsabilité sociale des entreprises et de leur engagement en matière d'ESG, plus particulièrement sur les critères S et G", s'est exprimé Loïc Desmouceaux, Président de la FAS.

A lire aussi...

"Nous encourageons les acteurs de la gestion financière à répliquer l'indice Euronext FAS IAS dans des fonds indiciels de type ETF et de proposer ainsi aux épargnants la possibilité d'investir dans les entreprises qui ont l'ambition d'associer leurs salariés à la réussite de l'entreprise et d'en partager les fruits avec eux", a déclaré Christine Baudelaire, Directrice de l'indice à la FAS.

"Nous constatons qu'il existe un lien fort entre la performance ESG d'une entreprise et la participation des salariés aux plans d'actionnariat salarié. A ce titre et, en tant que fournisseur historique de solutions indicielles ESG, Euronext lance, avec l'indice Euronext FAS IAS, une nouvelle étape dans son engagement à développer davantage les indices ESG, en particulier en ce qui concerne la composante sociale et de gouvernance", a précisé Fabrice Rahmouni, Responsable du département Indice chez Euronext.

Pour en savoir plus sur l'indice Euronext FAS IAS, se reporter au site d'Euronext : https://live.euronext.com/en/product/indices/FRIX00002439-XPAR

et au site de la FAS : https://www.fas.asso.fr/indice-ias/