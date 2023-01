Rendements Assurance-vie 2022 : les Assurances du Crédit Mutuel augmentent les taux servis sur leurs fonds en euros de 1 point

(Boursier.com) — Avec un rendement moyen de 2,30%, les Assurances du Crédit Mutuel augmentent les taux servis sur leurs fonds en euros de 1 point. "Dans le contexte de forte remontée des taux d'intérêt et de l'inflation, les Assurances du Crédit Mutuel restent pleinement mobilisées aux côtés de leurs assurés, en décidant d'augmenter les taux servis de +1 point sur les fonds en euros de l'ensemble de leurs contrats d'assurance-vie et de retraite individuelle" commente l'établissement.

Le taux moyen servi en 2022 s'élève ainsi à 2,30%, bonus de rémunération inclus.

La rémunération 2022 du fonds en euros s'élève à 2,10% pour le contrat phare, Plan Assurance Vie, dans sa version "Essentiel", et jusqu'à 2,2 % dans sa version "Privilège", hors éventuel bonus de rémunération.

La rémunération du PER individuel des Assurances du Crédit Mutuel, le PER Assurance Retraite, est quant à elle portée à 2,25%, hors éventuel bonus de rémunération.

En tenant compte des potentiels bonus de rémunération, les rendements servis en 2022 sur les fonds en euros sont compris entre 2% et 2,75% selon les situations et les contrats des assurés.

Cette politique d'augmentation des taux servis est rendue possible grâce à la politique d'investissement et à la solidité financière des Assurances du Crédit Mutuel :

- Les actifs financiers composant nos fonds généraux restent en plus-value globale ;

- Nos réserves de rémunération, constituées au fil des ans, sont parmi les plus importantes du marché, à 7,8% des actifs gérés.