Rendements 2022 des fonds en euros du contrat SÉRÉNIPIERRE

(Boursier.com) — Le contrat d'assurance vie SÉRÉNIPIERRE, assuré par Suravenir, se distingue cette année encore avec un excellent taux de rendement, figurant parmi les meilleurs du marché, pour le fonds en euros SÉCURITÉ PIERRE EURO.

Suravenir annonce un taux de rendement 2022 pour le fonds en euros SÉCURITÉ PIERRE EURO de 2,30%, en légère baisse par rapport à 2021.

Dans un environnement de marché où le rendement des fonds en euros est sous pression, celui de SÉCURITE PIERRE EURO demeure très attractif.

Pour rappel, SÉCURITÉ PIERRE EURO n'est plus accessible aux nouvelles opérations d'investissement (versements, versements programmés et arbitrages entrants) et ce, dans l'objectif de préserver les intérêts des investisseurs existants.

Faisant face à une année 2022 inédite marquée par une baisse des marchés boursiers et un contexte géopolitique tendu, le fonds en euros SÉCURITÉ FLEX EURO affiche un rendement de 0,70%.

Au titre de l'année 2022, le fonds Actif Général affiche quant à lui un rendement de 2%, en hausse par rapport à 2021, porté par une conjoncture actuelle de taux favorable. Le rendement de ce fonds est bonifié à 2,50% pour les contrats investis à 50 % minimum en unités de compte et jusqu'à 2,70% pour les contrats investis à 70% minimum en unités de compte.

Le contrat SÉRÉNIPIERRE s'est également amplement enrichi en 2022. De nouvelles unités de comptes immobilières cristallisant l'ADN immobilier du contrat ont été accompagnées par de nombreuses unités de compte financières, à l'image de fonds obligataires datés, ainsi que de produits structurés adaptés aux conditions de marchés.

Enfin, deux nouvelles classes d'actifs sont venues compléter cette offre : un fonds de dette infrastructure et une unité de compte en private equity, permettant ainsi de répondre aux besoins de diversification des investisseurs.

Latifa Kamal, Directrice Générale adjointe de Primonial Ingénierie & Développement, a déclaré : "Deux ans après la fermeture aux nouveaux investissements, Sécurité Pierre Euro affiche à nouveau, en 2022, un très bon rendement, confortant la vision du Groupe Primonial quant à la place des fonds en euros dynamiques dans une allocation d'actifs. Parallèlement, et pour la deuxième année consécutive, le rendement du fonds Actif général en gestion libre a été bonifié pour les assurés qui ont fait le choix d'une importante diversification en unités de compte. A noter, l'enrichissement de l'offre au sein du contrat Sérénipierre en complément des deux mandats d'arbitrage gérés par La Financière de l'Échiquier, ce qui permet au contrat Sérénipierre de répondre à la nécessité de diversification dans un contexte de marchés chahutés".