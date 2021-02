Rendements 2020 des fonds en euros des contrats Altaprofits assurés par Generali Vie

(Boursier.com) — Le marché obligataire sur lequel les fonds en euros se composent perd en rendement d'année en année ; il est arrivé à son paroxysme l'été dernier avec des taux négatifs qui se sont solidement fixés avec les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie : la tendance baissière des taux de rendement 2020 des fonds en euros en découle forcément ! Le fonds en euros ne peut plus être le socle d'un portefeuille d'actifs ; l'assurance vie s'adapte pour que les épargnants puissent reconstituer au sein de leur contrat la diversification positive dont ils bénéficiaient avec lui dans le passé.

Fondamentale pour l'épargne longue des Français, pour la relance et pour l'économie, l'assurance vie se transforme de façon responsable, technique et financière de façon à protéger les fonds en euros existants et à offrir à ses épargnants des investissements diversifiés en supports en unités de compte, leur permettant de dépasser la problématique, de restaurer la rentabilité globale de leur contrat pour préparer sereinement leurs projets de vie (retraite, financement des études des enfants, acquisition d'un bien immobilier, ...).

Avec son point de vue, Altaprofits, Société de Conseil en Gestion de Patrimoine en ligne, publie les taux de participation aux bénéfices 2020 des fonds en euros de ses contrats d'assurance vie, de capitalisation, Plan d'Epargne Populaire (PEP) et Madelin assurés par Generali Vie (entreprise régie par le Code des Assurances).

Ces taux de participation aux bénéfices des fonds en euros, attribués par l'assureur Generali Vie au titre de l'année 2020, s'entendent nets de frais de gestion des contrats, hors prélèvements sociaux et fiscaux, selon les modalités précisées dans la Notice/Note d'information valant Conditions Générales, pour les contrats :

- Altaprofits Vie, Altaprofits Capitalisation

Eurossima : 0,90% en 2020 (1,15% en 2019).

Netissima : De 1,40% à 1,70% en 2020 (de 1,50% à 1,70% en 2019).