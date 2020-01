Rendements 2019 des fonds en euros des contrats Altaprofits assurés par Generali Vie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sans surprise, au titre de l'année 2019, les taux de rendement des fonds en euros ont diminué et souvent de façon significative... Le mouvement de baisse avait été largement anticipé par les assureurs majeurs de la place, notamment par Generali Vie qui avait communiqué, dès septembre dernier, sur l'impact des taux d'intérêt négatifs des emprunts d'Etat sur les rendements des fonds en euros.

"En même temps, nous assistons à une continuité de la baisse des taux de rendement de ces fonds depuis 30 ans". Selon François Leneveu, cofondateur & Président du Directoire d'Altaprofits, "l'épargnant doit dorénavant faire un point sur son épargne et se poser la question du rendement qu'il souhaite avoir pour ses placements".

Altaprofits, 1er e-courtier et 1ère FinTech française, publie les taux de rendement 2019 des fonds en euros de ses contrats assurés par Generali Vie. Les épargnants, qui ont confié leur épargne à Altaprofits, en la plaçant sur ces contrats d'assurance vie et de capitalisation, bénéficient de taux de rendement 2019 s'établissant, nets de frais de gestion des contrats, hors prélèvements sociaux et fiscaux, comme suit :

-Altaprofits Vie, Altaprofits Capitalisation :

Eurossima : 1,15% en 2019 (1,65% en 2018).

Netissima : Jusqu'à 1,70% en 2019 (2,25% en 2018).

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, un dispositif de participation aux bénéfices 2019 et 2020 est accessible sur le fonds en euros Netissima, sur ces contrats d'assurance vie et de capitalisation, donnant les taux de rendement 2019 ci-après, aux conditions suivantes :

1,50%, soit +0,30% de majoration de la participation aux bénéfices servie au titre de l'année 2019 et 2020 sur le fonds en euros Netissima, si l'épargne investie en unités de compte est supérieure ou égale à 30% et inférieure à 40% de l'encours total du contrat,

1,60%, soit +0,40% de majoration de la participation aux bénéfices servie au titre de l'année 2019 et 2020 sur le fonds en euros Netissima, si l'épargne investie en unités de compte est supérieure ou égale à 40% et inférieure à 50% de l'encours total du contrat,

1,70%, soit +0,50% de majoration de la participation aux bénéfices servie au titre de l'année 2019 et 2020 sur le fonds en euros Netissima, si l'épargne investie en unités de compte est supérieure ou égale à 50% de l'encours total du contrat.

-Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin :

Eurossima : 1,20% en 2019 (1,80% en 2018).