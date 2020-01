Rendement 2019 du fonds en euros cantonné des contrats ASAC-FAPES

(Boursier.com) — ASAC-FAPES, Cabinet de courtage de l'association d'épargnants Asac, annonce un rendement 2019 du fonds en euros cantonné Asac préservant le pouvoir d'achat de ses épargnants.

Pour ses contrats d'assurance vie Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus et Epargne Handicap assurés par Allianz Vie, ce taux de rendement, net de frais de gestion des contrats, hors prélèvements sociaux et fiscaux, est de 2,05% pour l'année 2019 (2,48% nets en 2018).

Pour toute nouvelle adhésion au contrat multisupport Epargne Retraite 2 Plus, le fonds en euros cantonné Asac est accessible avec une part minimale de 30% de supports en unités de compte.

Position et perspectives

"Dans un contexte financier difficile lié aux taux durablement bas, nous sommes heureux d'offrir à nos épargnants une très belle performance de 2,05% nette. Un résultat qui se place cette année encore parmi les meilleures performances du marché, grâce à la gestion financière de qualité de notre partenaire historique Allianz Vie et aux faibles frais de gestion de notre actif de 0,36%. En tant que digne défenseur des épargnants, nous continuons à protéger les intérêts financiers de nos épargnants et c'est en ce sens que nous avons doté notre Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) de 0,66%. Nos 1,2% de réserves seront redistribuées dans l'avenir afin de maintenir des rendements attractifs", déclare Thomas Delannoy, Directeur Général d'ASAC-FAPES

"Si le fonds en euros demeure la pierre angulaire de l'assurance vie, la diversification est une réelle opportunité pour dynamiser l'épargne et obtenir un potentiel de gains supérieurs. Nous sommes là pour conseiller et accompagner les épargnants avec pédagogie et nous allons étoffer la liste des unités de comptes de nos contrats de façon à sélectionner de nouvelles valeurs à rendement et peu risquées ; je pense en particulier aux SCPI. Invariablement, notre priorité est de préserver les intérêts de nos épargnants et de les accompagner au mieux", conclut-il.

"Comme son nom l'indique, le fonds en euros cantonné Asac a la particularité d'être cantonné, c'est-à-dire que 100% de ses produits financiers sont distribués aux épargnants. ASAC-FAPES fait en sorte que cette condition avantageuse, exceptionnelle en matière d'assurance vie, soit maintenue pour ses adhérents" conclut l'établissement.