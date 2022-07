(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) vient de finaliser pour le compte de la SCPI Accimmo-Pierre, l'acquisition d'ENOX un retail park situé à Gennevilliers, auprès de Nuveen Real Estate. Situé dans la zone commerciale dynamique des Chanteraines, pôle commercial attirant près de 3,2 millions de visiteurs par an, l'actif, livré en 2015, développe une surface commerciale d'environ 25.900 m(2). Proposant une offre commerciale variée et de qualité, l'ensemble est entièrement loué à 9 enseignes nationales de premier plan.

Il affiche une architecture et une identité visuelle unique, reconnaissable grâce à ses façades en inox aux formes anguleuses et dynamiques, conçues par l'architecte italien Gianni Ranaulo.

L'absence de surface commerciale disponible sur la zone démontre sa résilience et son attractivité auprès des enseignes dans le contexte actuel.