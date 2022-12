REIM France : actif à Paris

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) France a fait l'acquisition, pour le compte de l'un de ses fonds gérés, auprès d'ALTEV acteur value add, d'un immeuble de logements situé 134 rue de Tocqueville, dans le 17ème arrondissement de Paris.

L'actif est un immeuble résidentiel de 1.000 m(2), en pleine propriété. Il propose 11 appartements qui répondent à une demande familiale forte dans un quartier dynamique, commerçant et recherché, à quelques minutes des principales lignes de métro et RER parisiens. L'immeuble dispose de très belles prestations, d'une belle façade en pierre et briques apparentes, ainsi que de balcons qui viennent compléter les grandes surfaces habitables.

Conformément à sa stratégie ESG, BNP Paribas REIM France inscrira cet actif à son approche " Best-in-Progress ", en y déployant des travaux de rénovation nécessaires afin d'améliorer, notamment, sa performance énergétique.

Carlos Camurça, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France, indique : "Cette acquisition poursuit la stratégie de déploiement en actifs résidentiels, mise en place par BNP Paribas REIM pour plusieurs de ses fonds gérés. Elle contribue également à l'ambition de la société de gestion de devenir un acteur majeur et engagé dans la ville durable et inclusive de demain."

Adrien Long, Directeur Général d'ALTEV ajoute : "Notre société ALTEV est spécialiste de la restructuration et de la transformation d'ensembles immobiliers en offrant une seconde vie permettant des projets responsables et vertueux. C'est dans le cadre d'une opération de restructuration plus vaste qu'a eu lieu la vente de cet immeuble auprès de BNP Paribas REIM France, avec qui nous partageons la mise en valeur du patrimoine."