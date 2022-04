REIM : actif dans le 9ème à Paris

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) a acquis auprès de la société Pierre Rénovation Tradition et pour le compte de son fonds AFER Pierre, un immeuble de logements situé au 89 rue la Fayette, dans le 9ème arrondissement de Paris.

D'une surface totale de près de 1.100 m(2) et de type haussmannien, l'immeuble s'élève sur 6 étages et propose 9 appartements de bon standing, articulés autour d'une cour intérieure privée et végétalisée qui contribue au bien-être des locataires. Deux commerces en pied d'immeuble complètent également son état locatif.

Conformément à la stratégie ISR "Best-in-Progress" du fonds AFER Pierre, des actions d'amélioration des performances ESG seront implémentées sur cet immeuble, au travers notamment de travaux de rénovation des logements et d'isolation thermique de la façade.