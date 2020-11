REI Habitat et AXA IM - Real Assets s'associent pour former un major de la construction bois issu de forêts françaises

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — REI Habitat et AXA Investment Managers - Real Assets agissant pour le compte d'un de ses clients, annoncent ce jour un partenariat visant à accélérer le développement du groupe REI Habitat avec l'entrée d'AXA IM - Real Assets au capital du groupe à hauteur de 49%. Ce partenariat vise à investir durablement dans la filière forêt-bois française et à créer des emplois locaux pérennes.

Engagé depuis plus de 10 ans dans la construction bois et la structuration de la filière forêt-bois française, REI Habitat prévoit ainsi un plan de développement national de son activité et le déploiement à grande échelle de l'usage du bois français dans le secteur de la construction.

Grâce à ce partenariat, l'ambition du groupe REI Habitat est désormais de développer sur les 7 prochaines années plus de 400.000 m2 de logements et bureaux en structure bois sur l'ensemble du territoire national, représentant environ 120.000 m3 de bois français, correspondant à une augmentation significative de l'activité pour la filière forêt-bois française. Les investissements du groupe accompagneront le développement industriel nécessaire à la structuration de la filière, et devraient permettre l'amorçage de l'inversion de sa balance commerciale déficitaire.

La forêt, une ressource à valoriser

Alors que la forêt en France représente 31% du territoire national pour 16,9 millions d'hectares, et 440.000 emplois (autant que la filière automobile), la balance commerciale de la filière est déficitaire de 7 milliards d'euros. Les récoltes de bois sont inférieures à l'accroissement biologique annuel ; le taux de prélèvement étant actuellement de 50% sur plus de 100 millions de m3 d'accroissement annuel. Cette ressource est sous exploitée alors que le bois ne représente à ce jour que 6% de la construction de logements collectifs en France.

Paul Jarquin, fondateur et Président-directeur général de REI Habitat a déclaré : "Ce partenariat a pour objectif principal de créer un major du "made in France". Il vient accélérer la valorisation du bois local dans la promotion immobilière et accompagner la structuration de la filière forêt bois française. C'est l'occasion de construire un réel projet de société autour des forêts."

Isabelle Scemama, CEO AXA IM - Real Assets ajoute : "Ce partenariat avec REI Habitat témoigne de notre engagement dans le développement de la promotion immobilière bois, avec une approche dont nous partageons complètement les objectifs notamment en matière de gestion responsable de la forêt, de sa protection et de préservation de la biodiversité."