Regate.io : levée de fonds de 7 ME auprès du fonds 360 Capital

(Boursier.com) — Regate .io, plateforme comptable pour gérer efficacement factures, notes de frais et paiements, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 7 millions d'euros auprès du fonds 360 Capital, de la Financière Saint James et de business angels renommés comme Alexis Bonillo (Zenly), Pierre-François Thaler (EcoVadis), Antoine Bello (Ubiqus) et Constantin Wolfrom (Pumpkin).

"Lancée en septembre 2019, Regate.io a été conçue pour faire gagner un temps précieux aux comptables et aux directeurs financiers. Cette plateforme intelligente facilite la comptabilité en entreprise : elle comprend, automatise et vous donne une meilleure maîtrise de l'activité", a commenté Alexis Renard, cofondateur de Regate.io.