Regate annonce une Série A de 20 ME

(Boursier.com) — Regate , la Fintech qui automatise la gestion financière et comptable des entreprises (TPE-PME), annonce une Série A de 20 ME. Ce nouveau tour marque l'arrivée d'un nouvel actionnaire - le fonds Valar Ventures - aux côtés des deux investisseurs historiques : 360 Capital et La Financière St-James. En mai 2021, la start- up avait déjà levé 7 ME en amorçage.

Regate a été créée en 2020 par Laura Pallier et Alexis Renard qui se sont rencontrés chez Mailjet où ils occupaient respectivement les fonctions de DAF et DG entre 2014 et 2019. Leur ambition : éviter la multiplication des outils et automatiser l'ensemble de la gestion financière et comptable d'une entreprise sur une plateforme unique, partagée avec le cabinet d'expertise comptable.

Regate a immédiatement séduit des centaines de clients - experts-comptables et entreprises (Le Slip Français, Jimmy Fairly, Cityscoot, Skello..) qui peuvent désormais s'appuyer sur une plateforme SaaS "tout-en-un" et extrêmement agile pour mieux collaborer.