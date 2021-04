Reed Capital et Vista Investors fusionnent pour devenir EIM Capital

Reed Capital et Vista Investors fusionnent pour devenir EIM Capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Forts de leurs expertises complémentaires, Reed Capital et Vista Investors fusionnent en 2021 pour former EIM Capital, société de capital-investissement spécialisée dans l'accompagnement des entreprises de demain en quête de nouvelles perspectives.

Cette nouvelle organisation bénéfice d'un solide historique d'opérations notamment dans les secteurs de l'industrie, de la chimie et des biens de consommation. Elle s'appuie sur ses deux fondateurs, Renaud Delaage et Luigi Chiaraviglio, aux expertises et profils complémentaires, entourés d'une solide équipe de professionnels internationaux.

EIM Capital, nouvel acteur du capital-investissement européen Forts de leurs expertises complémentaires, Reed Capital et Vista Investors fusionnent en 2021 pour former EIM Capital, société de capital-investissement spécialisée dans l'accompagnement des entreprises de demain en quête de nouvelles perspectives. À l'origine du projet, un constat simple : l'écosystème des entreprises connaît une évolution rapide et constante.

Pression environnementale, digitalisation, ouverture des marchés, changements radicaux et imprévus... Dans ce contexte mouvant, EIM Capital propose des solutions durables d'accompagnement aux PME et ETI européennes présentant un potentiel d'optimisation et de transformation. Au-delà du seul investissement financier, les équipes d'EIM Capital réalisent un diagnostic de l'entreprise et accompagnent les équipes dans la formalisation et la matérialisation de leur vision stratégique.

"La pandémie de COVID - 19 et les répercussions qu'elle a eues sur l'économie mondiale ont laissé les entreprises dans l'incertitude quant à leur avenir. L'objectif d'EIM Capital est de faire croître la valeur financière et stratégique des entreprises que nou s accompagnons . C'est pourquoi nous choisissons d'investir largement dans les entreprises de demain et leurs équipes de direction. Nous ambitionnions d'être l'élément de rupture dont elles ont besoin, une ambition qui bénéficiera à nos investisseurs européens" détaille Renaud Delaage.