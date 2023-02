Redevco, SFP Group et SFP UK ont signé un accord de joint-venture

(Boursier.com) — Redevco , SFP Group et SFP UK ont signé un accord de joint-venture (JV) d'investissement sur le marché britannique de l'immobilier Build To Rent (BRT) au cours des prochaines années.

La stratégie s'orientera sur la reconversion d'actifs commerciaux sous-exploités qui offrent un potentiel pour les projets transformateurs à vocation résidentielle mixte qui auront un impact positif pour les communautés locales. La JV ciblera les centres régionaux britanniques en rapide expansion, afin de répondre à la forte demande en logements sur le marché locatif. Le premier projet est situé dans le quartier Finnieston de Glasgow.

L'approche pragmatique caractérisée par l'importance croissante du secteur BTR a réuni deux acteurs ayant une vision commune et des compétences complémentaires. Le groupe SFP, avec une participation majoritaire dans la JV, est responsable de l'organisation de la levée de capitaux. Redevco, en tant que partenaire local de SFP, se concentrera sur la recherche d'opportunités et la gestion des actifs et le développement.