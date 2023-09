Redevco lance la réhabilitation du 126 Rivoli

(Boursier.com) — La société Redevco, acteur européen de l'immobilier, lance la réhabilitation de son actif iconique, le 126 Rivoli, sur l'une des principales artères commerciales de la Capitale où se mêlent histoire, culture et commerce.

Intervenant quelques semaines après l'annonce de la restructuration du 49 Haussmann, cette nouvelle opération mixte et engagée, signée Franklin Azzi Architecture, répondra aux nouveaux usages du commerce et aux nouveaux modes de vie, au coeur de ce quartier prestigieux dans lequel convergent touristes et Parisiens. Le futur lieu vise l'excellence environnementale.