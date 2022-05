Redevco devient actionnaire majoritaire de redos

(Boursier.com) — Redevco , l'un des plus grands gestionnaires privés d'actifs immobiliers d'Europe, devient actionnaire majoritaire de redos, entreprise basée à Hambourg et spécialisée en investissements immobiliers dans les retail parks et la logistique urbaine.

Fondé en 2004, redos a acquis une excellente réputation en Allemagne en tant qu'exploitant de retail parks et de pôles de commerces de proximité. redos dispose en outre d'une activité de logistique urbaine en plein développement lui permettant de proposer une gamme de services complète pour la desserte des zones urbaines.

Cette acquisition renforce la position de Redevco sur le marché, en particulier dans le segment hautement attractif et résilient des retail parks, et lui permet de faire passer la valeur de ses actifs sous gestion de 6,7 milliards à environ 9,7 milliards d'euros.