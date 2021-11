Redevco créée un Conseil spécial 'NextGen' pour renforcer sa vision stratégique et RSE sur l'avenir

(Boursier.com) — L 'une des plus importantes sociétés d'investissement immobilier en Europe, Redevco, a créé un Conseil NextGen composé de huit membres, représentant diverses fonctions transversales de l'organisation et ses six antennes européennes. NextGen aura pour tâche d'offrir au conseil d'administration de Redevco une perspective nouvelle sur la vision, la mission, la stratégie et la culture de l'entreprise.

Gestionnaire d'investissement spécialisé en développement urbain, Redevco entend contribuer à une ville plus inclusive, durable et agréable à vivre. L'évolution rapide des villes demande de les rendre plus saines, plus durables, propices au bien-être de leurs habitants et de la planète. Un sujet particulièrement important pour la jeune génération, aussi, le conseil NextGen jouera un rôle déterminant, qui aidera la société à jouer le sien dans cette transition.

Andrew Vaughan, directeur général de Redevco, a déclaré : "NextGen constitue une plateforme pour les jeunes talents de notre entreprise. Nous avons invité huit personnes, remplissant différentes fonctions, de cultures différentes, venant de sites différents, à proposer de nouvelles idées et perspectives afin de consolider nos activités aujourd'hui et dans les décennies à venir. En tant que Conseil d'Administration, nous cherchons aussi à nous remettre en question en intégrant nos jeunes talents et en explorant avec eux des solutions créatives, des points de vue moins traditionnels et des expériences personnelles. Notre conseil NextGen est la voix du futur de Redevco."