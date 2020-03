Redevco : acquisition à Düsseldorf

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Redevco, l'un des plus grands gestionnaires d'investissement immobilier privés d'Europe, a fait l'acquisition à Düsseldorf d'un bien immobilier à usage mixte d'une surface de 38.000 mètres carrés composé de commerce de détail ainsi que plus de 280 logements.

L'actif, connu sous le nom de Dieterich Karree, a été acheté au fonds de pension Bayerische Versorgungskammer (BVK) via une transaction hors marché et pour une somme de plus de 100 millions d'euros. Il s'agit de la seconde transaction faite dans le cadre de la stratégie spécifique de Redevco dont le but est d'investir 500 millions d'euros dans le secteur de l'immobilier résidentiel aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni au cours des prochaines années.