(Boursier.com) — Redevco a établi l'une des plus grandes plateformes européennes de gestion de parcs commerciaux, ou RWHP (retail warehouse park), avec 4,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. La plateforme a été créée par la combinaison des biens immobiliers du groupe Redos en Allemagne, dans lequel Redevco a acquis une participation majoritaire l'année dernière, avec son parc existant de locaux commerciaux, essentiellement situés en Belgique.

Les 180 actifs, totalisant une surface commerciale utile (SCU) de 2,5 millions mètre carrés, répartie en Allemagne(60% de la SCU), en Belgique (38% de la SCU) et en France (2% de la SCU), offrent un potentiel de durabilité significatif et constituent une contribution majeure à la mission de Redevco de mener la transformation des villes afin d'assurer qu'elles soient durables et agréables à vivre.

Non seulement le marché RWHP a été le sous-segment du retail le plus performant durant la pandémie de Covid19, grâce à la prédominance de distributeurs de produits de grande consommation tels que les hypermarchés et magasins de bricolage dans la composition moyenne de locataires, mais, avec un potentiel de " densification " mixte, les parcs commerciaux pourraient aussi jouer un rôle important en vue de réduire la pression de l'urbanisation et limiter l'étalement urbain.

Par ailleurs, le marché RWHP a la potentialité d'être l'un des secteurs de l'immobilier commercial les plus durables, étant donné les vastes possibilités de mise en oeuvre de solutions d'énergie renouvelable et de mesures en ce sens, réduisant encore l'intensité carbone relativement faible de ce type d'actifs.

Herman Jan Faber, responsable Développement commercial chez Redevco : "La création par Redevco de l'une des plus grandes plateformes européennes de gestion de parcs commerciaux, dans le sous-segment le plus résilient et performant du marché de l'investissement retail, coïncide avec ce qui semble un rebond des valeurs dans l'immobilier commercial après des années de pression exercée par la concurrence du commerce en ligne et plus récemment par la pandémie de Covid-19. Ce qui est plus notable encore est que près de la moitié de nos actifs sous gestion représentant 9,7 de milliards d'euros peuvent être transformés pour créer un impact positif et contribuer à rendre les villes plus durables et agréables à vivre."