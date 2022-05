Recherche sponsorisée : la Place de Paris s'accorde sur une charte de bonnes pratiques

(Boursier.com) — Les associations de la Place financière de Paris, l'AFG, l'AMAFI et la SFAF, ont signé une charte de bonnes pratiques encadrant la recherche sponsorisée.

Cette charte définit les règles de transparence et d'objectivité, les modalités de rémunération et de diffusion qui permettent de faire de la recherche sponsorisée, payée en tout ou en partie par l'entreprise émettrice établie en France, une recherche en investissement à part entière.

La production de recherche est essentielle à une Place financière forte, à la profondeur du marché et à la liquidité des titres. Elle constitue une information fondamentale pour les investisseurs comme pour les émetteurs. Dans ce cadre, il est important de donner sa place à la recherche sponsorisée, qui va pouvoir se développer pleinement, notamment en direction des PME, pour qui la visibilité du marché est indispensable.

Depuis la mise en oeuvre de MiFID2, le nombre d'études déclarées sur les sociétés du marché Euronext Paris diminue régulièrement (1683 en 2021, contre 1732 en 2019 et 1960 en 2018), tandis que la recherche sponsorisée se développe pour répondre aux besoins des acteurs. Celle-ci concerne actuellement environ un tiers des sociétés cotées sur la Place de Paris.

Etablie en concertation avec l'AMF, cette charte sur la recherche sponsorisée donne un cadre clair et une reconnaissance à une pratique de marché, qui s'inscrit pleinement dans la finalité poursuivie par l'Union des Marchés de Capitaux et les ambitions de la Place financière de Paris première Place financière à agir sur ce sujet qui répond aux préoccupations de l'Union des Marchés de capitaux (CMU). Au-delà de son application domestique, les associations signataires espèrent que la charte contribuera à éclairer les discussions au niveau européen, notamment dans le cadre du Listing act.