Receipt Bank lève 73 M$ dans le cadre d'une 3ème levée de fonds

(Boursier.com) — Receipt Bank, première plateforme de pré-comptabilité au monde, vient de réaliser une nouvelle levée de fonds, pour un total de 73 millions USD (55 millions GBP / 65 millions EUR) en titres de participation et emprunts. Il s'agit de la troisième levée de fonds réalisée depuis 2016.

Ce tour de table a été mené par Insight Partners, rejoint par Augmentum Fintech avec la participation des investisseurs existants, Kennet Partners et la Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC. Receipt Bank et ses actionnaires ont été conseillés par Harris Williams.