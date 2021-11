Real I.S. AG vient d'acquérir The Arc

(Boursier.com) — Pour le compte du fonds d'investissement REALISINVEST EUROPA, Real I.S. AG vient d'acquérir The Arc. Ce projet est situé avenue de la Liberté, au coeur de la ville de Luxembourg, face à la gare centrale, à proximité d'une station de tramway et de plusieurs parkings publics. Imaginé par Eaglestone et conçu par BALLINIPITT, le programme offrira, sur sept niveaux, 2.649 m(2) de bureaux mono ou multi-utilisateurs ainsi qu'un étage résidentiel, avec deux commerces en rez-de-chaussée.

Construit en 1930 par Louis Rossi, l'un des architectes les plus talentueux du mouvement Art Déco, le bâtiment accueillait initialement, l'Hôtel Graas. Suite à une première reconversion en 1937, il abritait la banque Mathieu et Frères (ancienne appellation de l'actuelle Banque de Luxembourg) qui y demeura jusqu'en 2012. À l'issue des travaux, à l'automne 2023, ce bâtiment mixte, qui vise la certification BREEAM en niveau "Excellent", proposera 3.387 m(2) d'espaces locatifs.