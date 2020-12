Real I.S. acquiert un portefeuille logistique en France

Real I.S. acquiert un portefeuille logistique en France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Real I.S. AG a fait l'acquisition d'une plateforme logistique à Mer, près d'Orléans, pour le compte de son fonds spécialisé en investissement immobilier alternatif BGV VIII EUROPA et de REALISINVEST EUROPA, fonds commun de placement immobilier pour investisseurs particuliers.

Le portefeuille est composé de trois bâtiments à vocation logistique, d'une surface locative totale d'environ 123.000 m2, dont 118.000 d'espaces de stockage. Les bâtiments, entièrement loués à trois locataires dotés d'excellentes notations financières, se trouvent en région Centre-Val de Loire, l'une des quatre premières régions logistiques de France. Le portefeuille a été cédé par AXA IM - Real Assets, qui a agi pour le compte de clients. Le montant de la transaction restera confidentiel, à la demande des parties signataires.

Les trois bâtiments logistiques acquis (c'est-à-dire les bâtiments A, D et E de la plateforme logistique), tous de classe A, ont été récemment livrés. Les bâtiments A et D ont été finalisés en juillet 2020, et le bâtiment E, au quatrième trimestre 2019. Tous ont obtenu l'autorisation habituelle ICPE.

"La haute qualité des bâtiments, leurs locataires de renom, ainsi que leur situation géographique et leur accès à d'importants axes routiers, rendent ces bâtiments particulièrement attractifs. En France, Orléans se classe en quatrième position sur le segment de l'immobilier logistique après Paris-Île-de-France, Lyon et Lille. En investissant sur ce marché, Real I.S. offre à ses clients l'opportunité de bénéficier de l'essor de l'e-commerce", affirme Axel Schulz, Global Head of Investment Management de Real I.S. AG.