Real I.S. acquiert le "53 Hoche"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Real I.S. AG vient d'acquérir, pour le compte d'une compagnie d'assurances allemande, l'immeuble de bureaux situé 53 avenue Hoche (Paris 8e), via un fonds spécialisé en investissement immobilier alternatif. L'actif a été cédé par Primonial REIM intervenant pour l'un de ses fonds.

"L'actif acquis est un immeuble de bureaux de 1 352 m2 datant du XIXe siècle, s'élevant à proximité immédiate de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Il s'agit, pour notre client, d'un investissement d'exception. Pour relouer cet immeuble affichant l'une des plus adresses parisiennes, nous prévoyons une rénovation en profondeur qui sera réalisée dans une perspective de développement durable, notamment pour en améliorer son écobilan" explique Catherine Luithlen, présidente de Real I.S. France.

Achevé en 1854, le bâtiment est un immeuble de bureaux classique qui s'élève au 53 de l'avenue Hoche dans le 8e arrondissement parisien. Il a été restructuré en 1983/1984 et sa façade rénovée en 2017/2018. L'ensemble est composé d'un bâtiment principal sur rue avec rez-de-jardin, rez-de-chaussée et cinq étages ainsi que d'un second bâtiment, sur cour, se déployant sur quatre étages. S'articulant autour de la cour intérieure, le 53 Hoche propose des espaces de bureaux empreints de sérénité.

"L'actif immobilier est idéalement situé au coeur du QCA, secteur proche de la place de l'Étoile et de l'avenue des Champs-Élysées, très prisé des entreprises et qui se distingue par sa grande dynamique commerciale" conclut l'établissement.