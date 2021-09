RCA lance le Club des Experts en Gestion

(Boursier.com) — RCA , l'éditeur nantais de logiciels destinés aux experts-comptables, annonce le lancement du Club des Experts en Gestion (CEG). Le CEG est un Think Tank qui rassemblera les cabinets d'experts-comptables qui sont les plus fervents utilisateurs des logiciels de RCA (ses " Ambassadeurs "), en particulier de sa plateforme MEG : une solution complète de gestion en ligne à destination des TPE, et qui facilite l'automatisation des flux comptables et la diffusion par le cabinet d'expertise-comptable de services innovants.

L'ambition du CEG est d'offrir un lieu de réflexion stratégique à ces cabinets déjà très engagés dans leur digitalisation, pour qu'ils puissent se projeter encore davantage dans les évolutions de leur métier. Les cabinets membres pourront aussi prendre part à l'évolution des outils de RCA afin qu'ils répondent toujours plus à leurs besoins et accompagnent leur croissance. Le CEG a pour objectif de rassembler 200 cabinets membres en 3 ans...