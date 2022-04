Rawbank démarre ses activités de bancassurance

(Boursier.com) — Suite à l'obtention en novembre dernier de l'agrément de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA), Rawbank distribue dorénavant des produits d'assurance dans cinq de ses agences kinoises, avant de l'étendre dans un second temps sur toute la République.

Banque de référence en République Démocratique du Congo, Rawbank franchit une nouvelle étape dans son développement en proposant à sa clientèle la souscription à des produits d'assurance vie et non-vie. Depuis plusieurs mois, la banque se mobilise pour offrir à ses clients des produits d'assurance à travers son large réseau d'agences. Dans un contexte national où le taux de pénétration de l'assurance est inférieur à 0,5%, la banque ambitionne de devenir un intermédiaire de premier plan décisif pour le développement du secteur et de l'économie.

Depuis sa création, Rawbank poursuit un objectif clair : encourager l'inclusion financière en développant puis en mettant à disposition des produits financiers abordables et adaptés aux besoins de la population congolaise. Convaincue que l'accès des populations à des produits assurantiels est indispensable, leur permettant de se protéger des risques et réinvestir l'épargne dans l'économie nationale, Rawbank élargit donc son offre pour accompagner le développement socio-économique du pays.

Pour Mustafa RAWJI, directeur général de Rawbank : "Je tiens premièrement à remercier la Banque Centrale du Congo et l'ARCA pour leur confiance. En se tournant vers la bancasurrance, Rawbank répond à un véritable besoin du marché. La banque dispose d'un vaste réseau d'agence, d'une force commerciale certaine et d'une large base de clients qui seront des atouts certains pour insuffler une nouvelle dynamique sur ce marché".

Lancée le 4 mars, la première phase concerne cinq agences Rawbank à Kinshasa : Hôtel de Ville, La Couronne, Congo Trade Center, Limete et Victoire. Au sein de chacun de ces points de vente, les clients pourront accéder à trois produits développés par Rawsur, Assurance Automobile (Autosur), Assurance voyage (Gosur) et Assurance vie (Kimia).

Pour sa part, Tarik LEFRIYEKH, directeur général de Rawsur Assurances est revenu sur l'importance de ce partenariat en ces mots : "Ce partenariat s'inscrit en droite ligne avec nos ambitions de développement qui se manifestent à travers la volonté d'offrir nos services à une clientèle diversifiée et variée à travers le pays. Il revêt un caractère hautement stratégique pour nos conseils d'administration respectifs. L'implémentation du concept one stop shop via la bancassurance va accroitre substantiellement la qualité et la diversité de service que nous nous évertuons à offrir à nos clients respectifs".

En conclusion, Etienne Mabunda, Directeur Commercial est dans son allocution revenue sur la confiance qui existe dans cette nouvelle dynamique. " Au regard de ces nouvelles offres commerciales et de la force de notre réseau de distribution, nous sommes confiants concernant l'impact positif de notre décision pour le développement du secteur des assurances. Cette mutation de Rawbank témoigne une nouvelle fois de la volonté de la Banque à intervenir de manière efficace dans chaque aspect du quotidien de la population congolaise ".