Rarecells clôture sa série A de 13 M$

(Boursier.com) — Rarecells , société biomédicale spécialisée dans la biopsie liquide qui développe et commercialise des tests non invasifs de détection précoce du cancer, annonce aujourd'hui la clôture d'une tranche supplémentaire de 5 millions de dollars, portant le total de son financement de série A à 13 millions de dollars. Les fonds serviront à financer des opérations cliniques et de laboratoire aux États-Unis pour le développement de tests de détection précoce du cancer de la prostate et de la leucémie myéloïde aiguë.

Rarecells s'appuie sur sa plateforme propriétaire ISET Circulating Tumor Cells (CTC), combinée à des analyses de pointe, pour générer une approche nouvelle et puissante permettant de détecter les signes d'un cancer à partir d'un échantillon de sang. En appliquant des algorithmes pointus d'intelligence artificielle aux profils immuno-morphologiques cellulaires et génomiques, la société développe une nouvelle classe de tests non invasifs hautement sensibles et spécifiques destinés à être adoptés à grande échelle. Sa gamme de produits comprend deux tests mono-cancer conçus pour la détection précoce du cancer de la prostate et de la leucémie myéloïde aiguë, ainsi qu'un test multi-cancers permettant d'identifier précocement de multiples types de cancers à partir d'une simple prise de sang.