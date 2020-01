Rapprochement stratégique pour Partners Finances

(Boursier.com) — Partners Finances poursuit son important développement commercial en entrant au capital de L&G Financement. Dans un contexte bancaire et financier en perpétuel mouvement, la filiale du Groupe Spartfin choisit d'être proactive.

Créée en 2013, la société L&G Financement est spécialisée dans le prêt aux professionnels. Avec Laëtitia Serrier et Gaëlle Bresson à sa tête, l'entreprise connaît un succès conséquent. Par cette association, L&G Financement et Partners Finances profitent de synergies croisées pour développer le courtage des prêts professionnels.

Spécialisée dans le rachat de crédits, Partners Finances diversifie son offre en proposant désormais les solutions de prêt aux professionnels. Grâce à l'entrée au capital de L&G Financement, Partners Finances bénéficie de l'expertise métier de Mesdames Serrier et Bresson qui déclarent : "Ce rapprochement nous permet de continuer à faire notre métier tout en augmentant fortement notre activité puisque nous allons former et superviser des équipes dédiées aux professionnels et donc traiter plus de dossiers." La constitution d'équipes est prévue pour le premier trimestre 2020...