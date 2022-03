(Boursier.com) — RAISE Investissement entre au capital de la Clinique des Champs-Elysées, leader de la médecine esthétique en France. Cette opération structurante pour le groupe va lui permettre de répondre notamment à ses enjeux de très forte croissance.

Créée en 1990 par Massou Cohen et dirigée depuis 2011 par Tracy Cohen Sayag, la Clinique des Champs Elysées est devenue la référence en France dans le domaine de la médecine esthétique et couvre un éventail de prestations variées adressant des problématiques de santé et de mieux-être. Avec plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisées en 2021, le groupe compte aujourd'hui 150 salariés et 7 établissements à Paris, New-York, Dubaï, Bordeaux, Lille, Nice et La Baule.

Depuis quelques années, la Clinique des Champs Elysées a élargi ses prestations de soins pour répondre aux problématiques grandissantes de santé, de confort et de bien-être avec un positionnement renforcé sur les domaines de l'obésité, des problèmes de peau et de la greffe de cheveux. Le groupe a par ailleurs développé un partenariat avec le Groupe Barrière pour compléter leur offre de SPA et thalasso thérapie. Engagé depuis plusieurs années sur les sujets de réglementation du secteur de la médecine esthétique, le groupe attache une grande importance à la formation continue de ses médecins et de ses équipes pour réévaluer en permanence les compétences, en s'appuyant notamment sur la création de labels de certification.

Pour répondre à ces enjeux de croissance durable, la société a souhaité s'associer à RAISE Investissement pour travailler sur ses problématiques d'impact sociétal, incontournables dans le développement de son activité. L'arrivée de RAISE Investissement au capital permettra d'appuyer cette vision avec la mise en place d'une politique ESG ambitieuse, tout en accompagnant la structuration du groupe pour répondre à la forte croissance du marché. La Clinique des Champs-Elysées va en effet ouvrir plusieurs nouveaux centres sur l'hexagone en 2022 et ambitionne une quarantaine d'autres ouvertures en France et à l'international dans les prochaines années...