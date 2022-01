RAISE Investissement : du mouvement

(Boursier.com) — RAISE Investissement est entré aujourd'hui en discussion exclusive avec les actionnaires de Blissim en vue d'une prise de participation minoritaire aux côtés du management, d'Otium Capital et de Trocadero Capital Partners, également actionnaires du groupe depuis deux ans. L'entrée de RAISE Investissement au capital sera réalisée dans le cadre d'une nouvelle opération de LBO faisant à nouveau intervenir le pool bancaire actuel (LCL, Crédit du Nord, Arkéa).

Blissim est le leader indépendant de la beauté en ligne en France. Créé en 2011, le groupe est rapidement devenu le numéro 1 de l'abonnement beauté dans l'hexagone, revendiquant à date plus de 200.000 abonnés en France. Aujourd'hui, Blissim est un écosystème complet dédié à toutes les beautés (e-shop, abonnements, corners, studio de marques...) et partenaire de plus de 300 marques en France, des géants de l'industrie aux nouvelles pépites Green et Made in France. Fort de 10 ans d'expérience, Blissim propose un accompagnement personnalisé à ses clients et à ses marques partenaires grâce notamment à ses outils technologiques développés en interne et son approche data-centric.

Les fondateurs et dirigeants du groupe, Quentin Reygrobellet et Martin Balas, qui restent les principaux actionnaires, souhaitent, avec le soutien d'un nouveau partenaire financier, poursuivre la dynamique de croissance sur son marché historique français et développer la marque en Europe.