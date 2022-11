(Boursier.com) — RAISE Impact entre à hauteur de 30 millions d'Euros au capital de WAAT, le spécialiste des services d'installation et d'opération de bornes de recharge électrique.

Alors que les ventes de véhicules électriques ne cessent d'augmenter en France, et que la transition énergétique est une priorité impérieuse, RAISE Impact annonce sa prise de participation au capital de WAAT, spécialiste français des services d'installation, de maintenance et de supervision d'infrastructures et bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce financement à hauteur de 30 millions d'euros a pour objectif :

- d'accompagner sa prochaine étape de croissance,

- de soutenir le développement de ses effectifs, qui devraient connaître une croissance d'au moins 75% d'ici un an,

- de structurer sa gouvernance,

- de digitaliser l'ensemble de son activité en s'équipant d'ERP et outils technologiques de dernière génération pour une gestion plus fluide du volume d'activité sans cesse grandissant.

En parallèle de cette levée de fonds, WAAT s'adosse à LOGIVOLT, qui dispose d'un budget de 150 millions d'euros, pour accélérer significativement et spécifiquement le déploiement des infrastructures de recharge électrique en Copropriété...