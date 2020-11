Quintésens, LifeStone, Privilège Courtage et Quiétis Gestion fusionnent pour créer Pluralle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quintésens (gestion de patrimoine), Privilège Courtage (crédit immobilier), LifeStone (transaction immobilière) et Quiétis Gestion (gestion locative) s'unissent pour fonder Pluralle Groupe. Ce rapprochement est né de la volonté de faire converger les ressources et les savoir-faire de chaque entité au bénéfice du particulier. Ce nouveau groupe indépendant agit aussi bien dans les domaines patrimoniaux qu'immobiliers...

La raison d'être de Pluralle Groupe est d'offrir toute l'expertise des métiers des quatre entités qui le composent. À ce titre, il met à disposition une solution globale pour les projets de vie des Français, tels que l'épargne, l'optimisation fiscale, le financement, l'achat, la location ou encore la vente de leur bien immobilier.

L'objectif : proposer aux particuliers de manière simple l'ensemble de l'éventail fiscal et patrimonial afin de garantir son avenir financier. "Avec cette fusion, nous unissons nos savoir-faire patrimoniaux et immobiliers au service des particuliers. La réalisation des projets et leur traitement par nos équipes en devient plus efficaces", explique Julien Joubert, Président de Puralle Groupe. Le Groupe couvre désormais l'ensemble de l'Hexagone avec près de 60 agences, et plus de 800 collaborateurs.

Un nouveau groupe aux grandes ambitions

Aujourd'hui, Pluralle Groupe c'est près de 30 millions d'euros sous gestion, plus de 5.000 dossiers de courtage par an et 9 biens sur 10 vendus dans le premier mois en transaction immobilière. "Nous sommes heureux de pouvoir désormais répondre de manière transversale aux projets immobiliers et patrimoniaux des Français. Cette union permettra une meilleure complémentarité de nos offres", ajoute Julien Joubert.

Pluralle Groupe c'est aussi des webinars publics sur les diverses problématiques immobilières et patrimoniales. Des guides à télécharger pour mieux arbitrer ses projets de placement et d'investissement. C'est également un système de signature électronique et un coffre-fort numérique pour simplifier et sécuriser la gestion de son portefeuille de placements et d'investissements. Pluralle Groupe c'est enfin un groupe en pleine expansion. Le groupe souhaite recruter 600 nouveaux collaborateurs en CDI ou mandataires en gestion de patrimoine, transactions immobilières, courtage ou gestion locative d'ici la fin 2022 pour faire face à sa forte croissance.