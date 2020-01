Quel est le profil de l'épargnant salarié français en 2020 ?

(Boursier.com) — Si 2019 a livré son lot de surprises et de nouveautés avec la loi PACTE, 2020 ne devrait pas être en reste et les taux bas, parfois même négatifs, vont encore donner le "la" aux épargnants français, estime Epsor, spécialiste de l'épargne salariale.

L'épargne salariale représente en moyenne plus de 20% du patrimoine financier des français qui en bénéficient et est considérée aujourd'hui comme une solution particulièrement avantageuse fiscalement. Dans une étude, Epsor dresse le portrait de l'épargnant type et présente des statistiques portant sur les montants moyens des primes et sur les motifs de déblocages anticipés...

"Les salariés qui bénéficient d'avantages de la part de leur entreprise ont bien compris l'intérêt des plans d'épargne : ils sont 81% à verser tout ou une partie de leurs primes sur leurs plans".

Si certains la conservent tout au long de leur carrière professionnelle (le montant moyen d'épargne des plus de 50 ans étant 10 fois supérieur à celui des moins de 30 ans), l'épargne salariale permet aussi d'accompagner les salariés dans leurs projets de vie : changement d'entreprise, accession à la propriété, mariage ou PACS.

Un des chiffres marquants est également le fait que 91% des salariés souhaitent être conseillés pour la gestion de leur épargne salariale. "Cet élément nous prouve qu'il y a un réel besoin de pédagogie autour de l'épargne pour la majorité des français" commente Epsor.