Qubit Pharmaceuticals : réalisation d'tour de table d'un montant de 16,1 ME

(Boursier.com) — Qubit Pharmaceuticals, société deeptech spécialisée dans la simulation et la modélisation moléculaire grâce à l'utilisation de la physique quantique, annonce la réalisation d'un tour de table d'un montant de 16,1 millions d'euros auprès des fonds XAnge, Omnes, Quantonation et de M. Octave Klaba, fondateur d'OVH. Ce tour d'amorçage, qui rassemble des investisseurs experts en Life Sciences et en Deep Tech, porte à plus de 23 millions d'euros le montant total levé depuis la création de l'entreprise en 2020.

Cette opération vise au renforcement de sa plateforme logicielle propriétaire Atlas, capable de tirer profit de la puissance de calcul des superordinateurs et ordinateurs quantiques pour accélérer le développement de candidats-médicaments plus efficaces et plus sûrs. En parallèle, la société a pour objectif de construire un portefeuille de 10 candidats-médicaments dans les domaines de l'oncologie et des maladies inflammatoires.