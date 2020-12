Quartus Logistique : signature de la vente en VEFA à AXA IM-Real Assets d'une plateforme logistique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Acteur national sur le marché de l'immobilier logistique, QUARTUS annonce la vente en état futur d'achèvement (VEFA), à AXA IM - Real Assets agissant pour le compte de ses clients, d'une plateforme logistique à Ayguemorte-les-Graves, en Gironde. Ce bâtiment de plus de 29.000 m2 sera livré en septembre 2021.

Située dans le département de la Gironde (33), cette plateforme logistique de 29.000 m2 s'est implantée à Ayguemorte-les-Graves, au sud de la région bordelaise. A proximité immédiate de l'autoroute A62, reliant Bordeaux à Toulouse, elle bénéficie d'un emplacement stratégique en termes de ressources (infrastructures, transports et humaines). Ce bâtiment se compose d'espaces logistiques modernes et flexibles pouvant accueillir jusqu'à trois locataires. Il est reparti en 5 entrepôts et 3 cellules de bureaux d'environ 290 m2 chacun.

Cet immeuble, à haute fonctionnalité, est un entrepôt de classe A qui répond ainsi à de nombreux critères de construction. On distingue, entre autres, les parkings pour poids lourds, les niveleurs de quais, l'aire de manoeuvre de 35 m minimum ou encore la hauteur utilisée sur la surface de stockage d'environ 11,50m.