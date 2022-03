Quantron améliore la notation ESG des entreprises

(Boursier.com) — Le thème de la durabilité ne joue pas seulement un rôle croissant dans l'image extérieure des entreprises, mais aussi dans leur évaluation. Pour les investissements et les placements externes par exemple, les contributions à la protection du climat, au respect de l'environnement et à l'acceptabilité sociale constituent des critères de plus en plus déterminants. Une bonne notation ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est considérée comme la preuve d'un engagement durable dans les domaines de l'écologie, de la société et de la gouvernance d'entreprise. Avec les véhicules utilitaires sans émission de QUANTRON, l'empreinte carbone d'une entreprise peut être fortement réduite et sa notation ESG efficacement améliorée.

La société Quantron AG propose une gamme étendue de véhicules utilitaires zéro émission fonctionnant avec des batteries ou des piles à combustible à hydrogène, ce qui permet une importante diminution de la valeur carbone des entreprises (par exemple dans la logistique). Le spécialiste de l'électromobilité propose à cet effet tant des véhicules neufs que la conversion de véhicules d'occasion et de véhicules de parcs existants aux entraînements zéro émission.

Quantron AG assiste par ailleurs les entreprises avec une offre étendue de services pour l'exploitation d'une flotte de véhicules neutre pour le climat. En font ainsi partie les prestations de conseil individuelles pour l'extension de l'infrastructure de recharge.

La société Quantron AG montre l'exemple : l'institut d'analyse Asset Impact a attribué à l'entreprise d'électromobilité la notation ESG exceptionnelle de "very sustainable" ("très durable"). Dans le domaine de la durabilité, Quantron AG a obtenu une notation particulièrement élevée grâce à sa contribution à la décarbonation du secteur de la mobilité...