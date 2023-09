Qualisteo lève plus de 5 millions d'euros

(Boursier.com) — Qualisteo , a développé un boitier intelligent capable de collecter des données de consommation d'énergie et de les analyser grâce à l'IA afin d'accompagner les entreprises dans leur plan de sobriété énergétique.

La start-up lève plus de 5 millions d'euros pour soutenir sa croissance fulgurante auprès de 3 nouveaux actionnaires Terra Nea (fonds d'infrastructure lancé par la Région Sud géré par Andera Partners), Enerfip Gestion et Liberset.

Ses actionnaires historiques participent aussi à ce tour de table et renouvellent ainsi leur confiance. Qualisteo accueille trois nouveaux partenaires financiers :

Andera Partners, Enerfip Gestion et Liberset.

Dans un contexte énergétique en pleine mutation, et face à l'instabilité des coûts de l'énergie, les entreprises cherchent à maîtriser leurs consommations tout en s'inscrivant dans une trajectoire de décarbonation. Qualisteo développe une solution innovante brevetée qui permet aux sites industriels de réduire leurs consommations de plus de 15%.

En quelques années, Qualisteo, lauréate FrenchTech 2030, a vu croître son chiffre d'affaires: 1,5 ME de CA en 2021, 2,5 ME de CA en 2022 et 6 ME de CA prévisionnel en 2023,...

L'entreprise innovante a déployée sa solution dans plus de 40 pays, dans plus de 500 sites, et parmi son portefeuille clients grands comptes tels que Bouygues, Alstom, Veolia, SUEZ, SLB...