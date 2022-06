Quaero Capital obtient un deuxième label ISR pour l'un de ses fonds

(Boursier.com) — Après l'obtention du label ISR pour son fonds consacré à l'immobilier d'enseignement, QUAERO CAPITAL poursuit sa dynamique et reçoit la labellisation de son fonds Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities. Il s'agit du premier véhicule actif investi à 100% en actions cotées du secteur des infrastructures à disposer de ce label.

Cette nouvelle labellisation souligne l'engagement de QUAERO CAPITAL en matière d'investissement responsable. Le fonds Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities a ainsi pour ligne directrice de n'investir que dans des sociétés démontrant une approche best-in-class sur les enjeux ESG ou appliquant déjà de bonnes pratiques et engagées à les améliorer.

L'obtention du label ISR est la conclusion d'un audit approfondi de chaque étape du processus d'investissement du fonds, garantissant la robustesse des méthodes de sélection de valeurs et le respect de standards ESG exigeants.

Cela implique notamment qu'au sein de l'univers d'investissement, les 20% des entreprises les moins efficientes face aux enjeux ESG soient exclues des décisions d'allocation. En plus de ces critères initiaux, le fonds s'intéresse aux politiques de réduction du risque climatique des entreprises à l'étude. Le portefeuille qui en résulte présente une intensité carbone plus faible que celle de l'univers d'investissement.

En effet, l'équipe de gestion privilégie les sociétés affichant des objectifs ambitieux en matière de réduction d'émissions carbone et qui respectent les Accords de Paris. Par ailleurs, le fonds encourage les entreprises qui n'ont pas d'objectifs clairs à être plus transparentes sur leurs stratégies climatiques et, conformément à l'engagement à venir de QUAERO CAPITAL en faveur de l'initiative Net Zero Asset Manager, le fonds s'engagera auprès des entreprises à fixer des "objectifs fondés sur la science" (Science Based Targets). Grâce à cette approche, le fonds entend contribuer à la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris.

Les infrastructures, un secteur d'investissement à forts enjeux ESG

Le secteur des infrastructures est au coeur des enjeux de développement durable, confronté à des défis de taille en matière d'émissions carbone, de pollution et de gestion des écosystèmes. Il est par conséquent crucial que l'équipe de gestion du fonds repère et soutienne les sociétés innovantes en matière de développement durable.

Les infrastructures impliquent un plan de développement à long-terme pour ce qui concerne les risques climatiques et appellent par conséquent non seulement une gestion spécifique des actifs sous-jacents, mais aussi des expertises à part. Consciente de ces priorités, l'équipe de gestion respecte de hauts standards de qualité dans l'identification et la mise en oeuvre de stratégies d'investissement durable.