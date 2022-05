Qonto annonce la disponibilité en continu de son service client

(Boursier.com) — Qonto , leader européen de la gestion financière des entreprises, annonce l'extension de la disponibilité de son service client, désormais accessible 7j/7, 24h/24. Cette disponibilité en continu est effective depuis le début du mois d'avril 2022.

"Qonto est un des rares acteurs du secteur à proposer un service client disponible en continu, tous les jours de la semaine : des conseillers sont ainsi joignables tous les jours sans exception de 8h à 20h par téléphone et 24h/24 par e-mail et chat pour assister les clients Qonto, afin de répondre à leurs demandes sur les services souscrits, et ainsi contribuer à préserver leurs ressources les plus précieuses : leur temps, leur énergie, et bien sûr leur ambition" commente le groupe.