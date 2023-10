Qobra annonce une levée de fonds majeure de 10 ME

(Boursier.com) — Après une première levée de fonds de 5 ME en mars 2022 et une adoption remarquable de la solution par de grandes entreprises, le leader européen de la gestion de la rémunération variable Qobra annonce un nouveau tour de table de 10 millions d'euros. La levée de fonds a été orchestrée par Singular avec la participation du groupe anglais Revenue Syndicate et de l'investisseur historique Breega.

Ce financement stratégique permettra à Qobra de développer de nouvelles fonctionnalités, de renforcer sa stratégie d'acquisition clients et d'accélérer son internationalisation.