Qivalio acquiert Advanced CMA

(Boursier.com) — Qivalio , agence européenne de notation et de conseil, annonce avoir réalisé ce jour l'acquisition d'Advanced CMA, cabinet français leader de l'analyse et de la modélisation du risque de crédit. Ce cabinet, présent à Paris et Amsterdam, fait intervenir 25 consultants. Lancé il y a 3 ans, il compte déjà parmi ses clients les plus grandes banques françaises et néerlandaises ainsi que des banques centrales membres de l'Eurosystème.

Rémy Estran, associé fondateur et Président d'Advanced CMA, a déclaré : "L'équipe d'Advanced CMA est heureuse et fière de rejoindre la seule agence de notation de crédit française. Avec nous, Qivalio se dote d'une division " Analytics ". Ce rapprochement va nous permettre de compléter notre offre de conseil, toujours en direction des banquiers mais aussi des assureurs et des Asset Managers, en l'enrichissant de l'expertise et des données de Qivalio, sur les volets financier et extra-financier."

Elie Hériard Dubreuil, Président de Qivalio, a complété : "L'arrivée d'Advanced CMA dans le groupe Qivalio est une excellente nouvelle. Cette jeune équipe va nous apporter une expertise à l'état de l'art en termes de modélisation, déclinable sur les axes crédit et ESG. Il s'agit d'un saut qualitatif déterminant au moment où les régulateurs avancent résolument dans la mise en place de nouvelles exigences prudentielles tenant compte de risques extra-financiers. Nous sommes sûrs que cette opération de croissance externe nous permettra de mieux servir nos clients, banques, compagnies d'assurance et sociétés de gestion. Au nom de toute l'équipe de Qivalio, je souhaite la bienvenue à celle d'Advanced CMA".

Les termes de la transaction sont confidentiels...