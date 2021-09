QIMA investit dans Kavida.ai

(Boursier.com) — QIMA investit dans la start-up londonienne Kavida.ai, spécialisée dans la résilience des supply-chains. Kavida.ai développe une plateforme qui analyse les risques exogènes qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement (risques pays, transport, météo, mouvements sociaux, ...).

Capturant les données de risques à partir de sources multiples (réseaux sociaux, fournisseurs de données ou media), une intelligence artificielle les applique sur un jumeau numérique de la supply chain de l'entreprise.

La solution permet ensuite de simuler l'impact potentiel de ces risques, permettant de prendre des décisions proactives pour minimiser les disruptions. En investissant dans la technologie de Kavida.ai, QIMA veut accompagner la croissance de cette jeune pousse dans un contexte où la résilience des supply-chains est un enjeu stratégique pour les marques. Des synergies sont attendues avec la plateforme collaborative QIMAone, qui permet de piloter et anticiper les risques de qualité et conformité produits et fournisseurs dans les chaines d'approvisionnement.